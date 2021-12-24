За даними журналістів "Української правди", прикордонники не пустили до України акторку Аліну Шитікову. У 2017 році вона відвідувала окупований Крим.

До теми Відвідувала окупований Крим: до України не пустили російську модель

Акторка прилетіла з ОАЕ

Російська акторка прилетіла в київський аеропорт "Бориспіль" рейсом із Абу-Дабі. Однак під час проходження митного контролю жінка отримала 3-річну заборону на в'їзд на територію України.

За даними Держприкордонслужби, у 2017 році акторка рейсом Санкт-Петербург – Сімферополь літала в окупований Крим на зйомки серіалу "Ульотний екіпаж" для каналу СТС.

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19 грудня рейсом з Варшави до Києва прибула 32-річна російська акторка, ймовірно Любов Рєзіна, яка порушила українське законодавство та відвідувала окупований Крим. Прикордонники її не пустили на територію України.

За схожих обставин до України намагалася потрапити російська модель, яка неодноразово літала з Москви до окупованого Криму. Її не пустили.

Російська співачка і блогерка Mary Gu зі своїм чоловіком, з яким вона відвідувала окупований Крим, також намагалася приїхати до України. Однак обом у в'їзді відмовили.

Також Держприкордонслужба не пустила до України 25-річну поетесу, яка у 2020 році літала на окупований півострів. Ймовірно, це була Аліса Денисова.

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