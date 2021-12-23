21-річна росіянка намагалась потрапити у Київ літаком з Варшави. Під час перевірки документів прикордонники і виявили, що вона не раз порушувала режим в’їзду-виїзду з тимчасового окупованого Криму.

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Літала у Крим з Москви

У липні 2021 року Бурлакова була в окупованому Криму на фотозйомках. У перебуванні на півострові модель зізналась сама. До Криму вона літала літаком із Москви.

Тепер її не пустили на територію України. Окрім цього, модель ще й отримала заборону в'їжджати до нашої країни на 3 роки. Також їй виписали штраф за порушення в'їзду-виїзду на тимчасово окуповані території України.

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Кому ще з росіян забороняли в'їзд

До Києва 19 грудня авіарейсом із Варшави прилітала 32-річна російська акторка, яку прикордонники не впустили до України. Під час перевірки виявилось, що росіянка порушувала порядок в'їзду до окупованого Криму. Ймовірно йшлося про Любов Рєзіну, дівоче прізвище Баханкова.

Також 11 грудня український кордон намагалася перетнути російська виконавиця та її чоловік, які в різні роки під час окупації відвідували Крим. Виявилося, що це співачка і блогерка Mary Gu.

25-річну російську поетесу та авторку проєктів не впустили в Україну. Зокрема тому, що в 2020 році вона незаконно відвідувала тимчасово окупований Росією Крим. Підозрювали що мова йшла про 25-річну Алісу Денисову.

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