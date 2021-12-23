21-летняя россиянка пыталась попасть в Киев самолетом из Варшавы. Во время проверки документов пограничники и обнаружили, что она не раз нарушала режим въезда-выезда из временного оккупированного Крыма.

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Летала в Крым из Москвы

В июле 2021 года Бурлакова была в оккупированном Крыму на фотосъемках. В пребывании на полуострове модель призналась сама. В Крым она летала самолетом из Москвы.

Теперь ее не пустили на территорию Украины. Кроме этого, модель еще и получила запрет въезжать в нашу страну на 3 года. Также ей выписали штраф за нарушение въезда-выезда на временно оккупированные территории Украины.

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Кому еще из россиян запрещали въезд

В Киев 19 декабря авиарейсом из Варшавы прилетала 32-летняя российская актриса, которую пограничники не впустили в Украину. Во время проверки оказалось, что россиянка нарушала порядок въезда в оккупированный Крым. Вероятно речь шла о Любови Резиной, девичья фамилия Баханкова.

Также 11 декабря украинскую границу пыталась пересечь российская исполнительница и ее муж, которые в разные годы во время оккупации посещали Крым. Оказалось, что это певица и блогер Mary Gu.

25-летнюю российскую поэтессу и автора проектов не впустили в Украину. В частности потому, что в 2020 году она незаконно посещала временно оккупированный Россией Крым. Подозревали что речь шла о 25-летней Алисе Денисовой.

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