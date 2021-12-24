По данным журналистов "Украинской правды", пограничники не пустили в Украину актрису Алину Шитикову. В 2017 году она посещала оккупированный Крым.

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Актриса прилетела из ОАЭ

Российская актриса прилетела в киевский аэропорт "Борисполь" рейсом из Абу-Даби. Однако во время прохождения таможенного контроля женщина получила 3-летний запрет на въезд на территорию Украины.

По данным Госпогранслужбы, в 2017 году актриса рейсом Санкт-Петербург – Симферополь летала в оккупированный Крым на съемки сериала "Улетный экипаж" для канала СТС.

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19 декабря рейсом из Варшавы в Киев прибыла 32-летняя российская актриса, вероятно Любовь Резина, которая нарушила украинское законодательство и посещала оккупированный Крым. Пограничники ее не пустили на территорию Украины.

При схожих обстоятельствах в Украину пыталась попасть российская модель, которая неоднократно летала из Москвы в оккупированный Крым. Ее не пустили.

Российская певица и блогер Mary Gu со своим мужем, с которым она посещала оккупированный Крым, также пыталась приехать в Украину. Однако обоим во въезде отказали.

Также Госпогранслужба не пустила в Украину 25-летнюю поэтессу, которая в 2020 году летала на оккупированный полуостров. Вероятно, это была Алиса Денисова.

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