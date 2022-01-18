Прикордонники заявили, що через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу, Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.
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На кордоні з Білоруссю будують вертолітні майданчики
У ДПСУ зазначили, що ще з початку листопада 2021 року на українсько-білоруському кордоні постійно працюють приблизно 30 інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють загородження – з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження.
Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків,
– повідомили прикордонники.
Це необхідно, аби забезпечити оперативне перекидання резервів у випадку різкої зміни ситуації на певній ділянці.
Прикордонники самі виготовляють бухти
Від початку міграційної кризи у Білорусі для облаштування кордону України уже залучили приблизно 4 630 бухт спірально лінійних загороджень. Значну частину надали органи місцевої влади Волинської області.
2 460 бухт прикордонники виготовили на власних потужностях,
– наголосили в Держприкордонслужбі.
Для цього в центрі підготовки особового складу ДПСУ на Черкащині розгорнули власне виробництво, яке дає змогу виробляти дротяні загородження, єгозу, сітку рабіцу. Наразі на цих потужностях постійно працюють 3 лінії виробництва.
Українські прикордонники спроможні самостійно виготовляти щодоби загороджень, які дозволять облаштувати ділянку кордону протяжністю до 3 кілометрів.
На кордоні з Білоруссю продовжують інженерне облаштування: дивіться відео
Цинічна заява Лукашенка щодо військ України на кордоні
- Лукашенко нещодавно зробив чергову дивну заяву. Мовляв, "біля кордонів України та Білорусі нарощують український контингент, мотивуючи це боротьбою з нелегальними мігрантами".
- У Службі безпеки України запевнили, висловлювання самопроголошеного президента є фейком.