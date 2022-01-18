За інформацією білоруських силовиків, у прикордонній смузі біля кордону з Україною прикордонний наряд зафіксував автомобіль Audi.

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Білоруси кажуть, що в Україну проривалося авто

Автівка, за інформацією Білорусі, у ніч на 18 січня їхала у напрямку державного кордону поза автомобільними шляхами.

Прикордонники подали знак зупинити транспорт, однак водій проігнорував його. Білоруські силовики також заявляють, що при спробі втекти водій наїхав на військовослужбовця прикордонної служби.

У результаті прикордонники зробили попереджувальні постріли у повітря та по колесах автомобіля.

Зловмисники намагалися втекти, але були затримані. Порушниками виявилися двоє громадян Білорусі,

– йдеться у повідомленні.

Хто саме намагався потрапити в Україну, у Білорусі не уточнили.



Білоруси обстріляли авто, яке проривалося в Україну / Прикордонний комітет

Білоруські прикордонники й надалі застосовуватимуть зброю

У прикордонному комітеті додали, що на тлі напруженості, яка триває, і спроб провокацій на кордоні при виникненні ситуацій, що загрожують життю військовослужбовців, прикордонники можуть і будуть застосовувати зброю за потреби. Зокрема, відкриватимуть вогонь на ураження.

Зверніть увагу! Понад 50 мігрантів 14 січня знову штурмували польський кордон зі сторони Білорусі. Ба більше, у прикордонників знову летіли скляні пляшки, каміння та колоди. У результаті у ділянці біля Наревки затримали 31 громадянина Ірану.

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