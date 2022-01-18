За інформацією білоруських силовиків, у прикордонній смузі біля кордону з Україною прикордонний наряд зафіксував автомобіль Audi.
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Білоруси кажуть, що в Україну проривалося авто
Автівка, за інформацією Білорусі, у ніч на 18 січня їхала у напрямку державного кордону поза автомобільними шляхами.
Прикордонники подали знак зупинити транспорт, однак водій проігнорував його. Білоруські силовики також заявляють, що при спробі втекти водій наїхав на військовослужбовця прикордонної служби.
У результаті прикордонники зробили попереджувальні постріли у повітря та по колесах автомобіля.
Зловмисники намагалися втекти, але були затримані. Порушниками виявилися двоє громадян Білорусі,
– йдеться у повідомленні.
Хто саме намагався потрапити в Україну, у Білорусі не уточнили.
Білоруси обстріляли авто, яке проривалося в Україну / Прикордонний комітет
Білоруські прикордонники й надалі застосовуватимуть зброю
У прикордонному комітеті додали, що на тлі напруженості, яка триває, і спроб провокацій на кордоні при виникненні ситуацій, що загрожують життю військовослужбовців, прикордонники можуть і будуть застосовувати зброю за потреби. Зокрема, відкриватимуть вогонь на ураження.
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