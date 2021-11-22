У "Борисполі" за вихідні виявили 25 "зайців" з підробними COVID-сертифікатами

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" за останні три дні, з 19 по 21 листопада, у 25 пасажирів виявили несправжні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.

Правоохоронці уточнили, що порушники показували сфальсифіковані документи, попри те, що вони мали явні ознаки підробки.

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Покарання не уникнути

За фактом підробки та використання підроблених документів поліція вже відкрила кримінальні провадження. Кожен із випадків перевірятиметься окремо.

Згідно із законодавством, тим, хто виготовляє підробні документи, загрожує штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до 6 місяців, або обмеженням волі до двох років.

Що ж до громадян, котрі користуються підробкою, то їх карають штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до двох років.



У "Борисполі" виявили 25 підробних сертифікатів вакцинації / Фото поліції Київської області

У Києві викрили "підприємливу" лікарку, яка торгувала сертифікатами

У Дарницькому районі столиці правоохоронці провели обшуки в лікарки, яка за 4000 гривень продавала підробні COVID-сертифікати. Тепер жінці та її посередникам загрожує до 5 років позбавлення волі. Потенційних "клієнтів" вони шукали через анонімний телеграм-канал.