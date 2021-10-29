На Борщагівці у Києві перехожий затримав чоловіка, який пограбував дівчину

21-річний чоловік силою відібрав у 18-річної киянки мобільний телефон та навушники, після чого кинувся тікати. Скоріш за все, йому б вдалося зникнути, якби не хоробрий вчинок перехожого.

Поліцейські дізналися про вчинення злочину на вулиці Академіка Корольова днями ввечері. На гарячу лінію зателефонувала сама потерпіла, яка розповіла, що зловмисника вже затримано.

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Поліцейські, що прибули на виклик, задокументували всі обставини злочину.

Можуть посадити на 6 років

Патрульні та слідчі з'ясували, що зловмисник накинувся на молоду дівчину та повалив її на землю.

Потерпіла застосувала проти нього газовий балончик, однак чоловік встиг забрати у неї мобільний з навушниками та почав бігти.

Хоробра дівчина почала наздоганяти нападника та голосно кликала на допомогу.

Її почув один з випадкових перехожих, який повалив зловмисника на землю та утримував його до прибуття поліції.

У 21-річного киянина правоохоронці знайшли речі, які належать заявниці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про пограбування. Фігуранту справи вже повідомили про підозру. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід. Якщо провину чоловіка визнають служителі Феміди, йому загрожує до 6 років ув'язнення.