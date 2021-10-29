Полицейские узнали о совершении преступления по улице Академика Королева на днях вечером. На горячую линию позвонила сама потерпевшая, которая рассказала, что злоумышленник уже задержан.

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Прибывшие по вызову полицейские задокументировали все обстоятельства преступления.

Могут посадить на 6 лет

Патрульные и следователи выяснили, что злоумышленник набросился на молодую девушку и свалил ее на землю.

Потерпевшая применила против него газовый баллончик, однако мужчина успел забрать у нее мобильный с наушниками и стал бежать.

Храбрая девушка начала догонять нападающего и громко звала на помощь.

Ее услышал один из случайных прохожих, который повалил злоумышленника на землю и удерживал его до прибытия полиции.

У 21-летнего киевлянина правоохранители нашли вещи, принадлежащие заявительнице.

Следователи открыли уголовное производство по статье об ограблении. Фигуранту дела уже сообщили о подозрении. Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения. Если вину мужчины признают служители Фемиды, ему грозит до 6 лет заключения.