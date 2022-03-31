Бої досі тривають у кількох районах Київщини: ОВА показала актуальну мапу

У Київській області продовжуються запеклі бої з окупантами одразу в кількох районах. Яка ситуація в регіоні, добре видно на карті, яку оприлюднив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Інформація, яка там показана актуальна станом на 31 березня. Слід зауважити, що рупори Кремля вже кілька днів розповідають про "відведення" російських військ із Київщини та Чернігівщини.

Важливо Ситуація стане конкретнішою через 1 – 2 дні, – Арестович про "відведення" російських військ

Де саме тривають бої

Наразі окупанти ще не вийшли з території 5 громад. Там періодично виникають зіткнення. У яких територіальних громадах досі є російські війська:

Димерській;

Бучанській;

Гостомельській;

Іванківській;

Поліській.

Загалом руйнування зафіксовано у 35 з 69 територіальних громад області. Тобто це аж 50,7% всіх районів. Загалом російські військовики зруйнували вже понад 550 об'єктів на Київщині.



Ситуація на Київщині станом на 31 березня / Зображення КОДА

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