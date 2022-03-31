Інформація, яка там показана актуальна станом на 31 березня. Слід зауважити, що рупори Кремля вже кілька днів розповідають про "відведення" російських військ із Київщини та Чернігівщини.

Важливо Ситуація стане конкретнішою через 1 – 2 дні, – Арестович про "відведення" російських військ

Де саме тривають бої

Наразі окупанти ще не вийшли з території 5 громад. Там періодично виникають зіткнення. У яких територіальних громадах досі є російські війська:

Димерській;

Бучанській;

Гостомельській;

Іванківській;

Поліській.

Загалом руйнування зафіксовано у 35 з 69 територіальних громад області. Тобто це аж 50,7% всіх районів. Загалом російські військовики зруйнували вже понад 550 об'єктів на Київщині.



Ситуація на Київщині станом на 31 березня / Зображення КОДА

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