У Броварах здали на переробку тисячі Біблій: реакція власника заводу вражає

Невідомі привезли до заводу "Вторма" у Броварах Київської області ящики з Бібліями. Деякі книги були порізані, інші – вціліли.

Про інцидент повідомив власник підприємства Леонід Черепейнік, який зазначив, що стерпів, коли йому на підприємство здали 25 тисяч порножурналів. Також чоловік згадав випадок, коли в контейнери для сортування сміття потрапили секс іграшки.

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Однак Біблії для переробки колишній депутат Броварської ради не стерпів.

Пообіцяв викупити у 5 разів дорожче вартості паперу



Хто привіз Біблії, невідомо / Фото Леоніда Черепейніка

Власник компанії, що спеціалізується на переробці вторсировини, підкреслив, що його серце не витримує такого вчинку людей. Він стверджує, що цілком розуміє бідність та потребу людей у грошах, але засуджує те, яким шляхом іноді прагнуть їх заробити.

Черепейнік наголосив, що деякі Біблії були порізаними, а також пообіцяв всім, хто хоче здавати на макулатуру книги священного писання, викупити їх у 5 разів дорожче за вартість паперу.



Біблії були порізані навпіл / Фото Леоніда Черепейніка

Повний допис Леоніда Черепейніка у фейсбуці:

Народ, майте совість, будь ласка… Я все розумію, бідні, треба гроші, але не таким шляхом! Коли нам здали по 2500 кілограмів (25000 штук) порножурналів, чи в роздільний збір секс іграшки, я промовчав. Але коли вже привезли порізані Біблії, святе Слово Боже, це моє серце не витримує! Хочете здати на макулатуру Біблію, не рвіть її, не ріжте, я її у вас викуплю у 5 разів дорожче, ніж вага паперу. Побійтесь Бога!!!