Об инциденте написал в фейсбуке владелец предприятия Леонид Черепейник, который отметил, что стерпел, когда ему на предприятие сдали 25 тысяч порножурналов. Также мужчина вспомнил случай, когда в контейнеры для сортировки мусора попали секс игрушки.

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Однако сдачу Библии в переработку бывший депутат Броварского совета не стерпел.

Пообещал выкупать в 5 раз дороже стоимости бумаги



Кто привез Библии, неизвестно / Фото Леонида Черепейника

Владелец компании, которая специализируется на переработке вторсырья, подчеркнул, что его сердце не выдерживает такого поступка людей. Он утверждает, что вполне понимает бедность и потребность людей в деньгах, но осуждает то, каким путем иногда стремятся их заработать.

Черепейник отметил, что некоторые Библии были порезанными, а также пообещал всем, кто хочет сдавать в макулатуру книги священного писания, выкупать их в 5 раз дороже стоимости бумаги.



Библии были порезаны пополам / Фото Леонида Черепейника

Полное сообщение Леонида Черепейника в фейсбуке:

Народ, имейте совесть, пожалуйста... Я все понимаю, бедные, нужны деньги, но не таким путем! Когда нам сдали по 2500 килограммов (25000 штук) порножурналов, или в раздельный сбор секс игрушки, я промолчал. Но когда привезли порезанные Библии, святое слово Божие, то мое сердце не выдерживает! Хотите сдать в макулатуру Библию, не рвите ее, не режьте, я ее у вас выкуплю в 5 раз дороже, чем вес бумаги. Побойтесь Бога!!!