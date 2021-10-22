Таким прогнозом поделилась заместитель главы КГГА Анна Старостенко. По ее словам, другого выхода нет из-за загруженности больниц инфицированными COVID-19 на 53,2%. Сейчас в столице стремительно растет как заболеваемость, так и уровень госпитализаций зараженных.

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Выбор – за киевлянами

Старостенко подчеркнула, что каждый житель столицы еще имеет шанс не изолировать себя от мира, если пройдет вакцинацию. В противном же случае люди будут вынуждены остаться на определенное время без привычных благ.

Локдаун неизбежен. И у каждого есть выбор: либо изолироваться и не выходить из дома, поскольку ты не имеешь зеленого COVID-сертификата, либо же вакцинироваться и быть свободным в выборе деятельности, мест пребывания и возможности работать. По сути, это будет локдаун невакцинированных,

– подчеркнула заместитель Виталия Кличко.

Вакцинироваться заставят не только учителей и чиновников

Старостенко убеждена, что вскоре вакцинация станет обязательной не только для педагогов и представителей органов власти. По ее мнению, список станет значительно шире.

Сейчас же все киевляне добровольно могут вакцинироваться в 117 пунктах прививок в больницах и еще в более 20 развлекательно-торговых центрах. Тем, кто не имеет возможности выезжать в город, на помощь готовы прийти 53 мобильные бригады.

Что запретят в "красном" Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко предупреждал, что когда город "покраснеет", в нем начнет действовать запрет посещений целого списка заведений и учреждений. Он будет распространяться на граждан, не имеющих сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Речь идет о кафе, спортзалах, гостиницах, центрах предоставления админуслуг, органах соцзащиты, Пенсионном фонде и др.

Кроме того, заместитель главы КГГА Николай Поворозник предположил, что общественный транспорт в Киеве могут сделать доступным только для безопасных пассажиров.

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