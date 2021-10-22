Таким прогнозом поділилася заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. За її словами, іншого виходу немає через завантаженість лікарень інфікованими COVID-19 на 53,2%. Наразі у столиці стрімко зростає як захворюваність, так і рівень госпіталізацій заражених.

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Вибір – за киянами

Старостенко наголосила, що кожен мешканець столиці ще має шанс не ізолювати себе від світу, якщо пройде вакцинацію. В іншому ж разі люди будуть змушені залишитися на певний час без звичних благ.

Локдаун неминучий. І у кожного є вибір: або ізолюватися і не виходити з дому, оскільки ти не маєш зеленого COVID-сертифікату, або ж вакцинуватися і бути вільним у виборі діяльності, місць перебування та можливості працювати. По суті, це буде локдаун невакцинованих,

– наголосила заступниця Віталія Кличка.

Вакцинуватися змусять не лише вчителів та чиновників

Старостенко переконана, що невдовзі вакцинація стане обов'язковою не лише для педагогів та представників органів влади. На її думку, список стане значно ширшим.

Наразі ж усі кияни добровільно можуть вакцинуватися у 117 пунктах щеплень в лікарнях та ще понад 20 у розважально-торговельних центрах. Тим, хто не має змоги виїжджати у місто, на допомогу готові прийти 53 мобільні бригади.

Що заборонять у "червоному" Києві

Мер столиці Віталій Кличко попереджав, що коли місто "почервоніє", у ньому почне діяти заборона відвідувань цілого списку закладів та установ. Вона розповсюджуватиметься на громадян, які не мають сертифікату про вакцинацію або ПЛР-тесту. Йдеться про кафе, спортзали, готелі, центри надання адмінпослуг, органи соцзахисту, Пенсійний фонд тощо.

Крім того, заступник голови КМДА Микола Поворозник припустив, що громадський транспорт у Києві можуть зробити доступним лише для безпечних пасажирів.

У КМДА попередили про локдаун для невакцинованих киян: відео