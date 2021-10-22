Водночас, очільник міста наголосив, що багато заборон не стосуватимуться громадян, які мають щеплення або довідку про свіжий ПЛР-тест.

До теми Київ днями потрапить у червону зону, – Кличко

Що заборонять відвідувати через червону зону

Заклади харчування;

заклади готельної сфери;

установи соціального захисту;

спортзали та фітнес-клуби;

масові заходи;

центри надання адміністративних послуг, Управління праці та соцзахисту, Пенсійного фонду.

Важливо! Обмеження не розповсюджуватимуться на тих, хто матиме сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест, дійсний протягом 72 годин.

Що дозволять

Відвідувати спортзали спортсменам національних збірних команд та їх тренерам;

проводити спортивні заходи без глядачів;

роботу транспорту за умови неперевищення кількості пасажирів, вказаної в реєстраційних документах.

Канікули затягнуться або перейдуть у дистанційку

За словами Кличка, відвідування дітьми освітніх закладів припиниться з 23 жовтня по 8 листопада. Наразі відомо, що канікули для школярів триватимуть з 23 по 31 жовтня. Згодом їх або продовжать, або переведуть дітей на дистанційне навчання.

Що стосується дитсадків, то вони працюватимуть у звичному режимі, однак лише за умови 100% вакцинації всіх співробітників. Крім того, ця вимога поширюється і на інші навчальні заклади.



Перелік переваг, які отримають вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу

У транспорт можуть пускати не всіх: ще один варіант

Зі свого боку, заступник голови КМДА Микола Поврозник не відкинув імовірності того, що громадський транспорт у червоній зоні перевозитиме лише пасажирів із сертифікатами про вакцинацію або свіжими ПЛД-тестами.