Водночас, очільник міста наголосив, що багато заборон не стосуватимуться громадян, які мають щеплення або довідку про свіжий ПЛР-тест.
До теми Київ днями потрапить у червону зону, – Кличко
Що заборонять відвідувати через червону зону
- Заклади харчування;
- заклади готельної сфери;
- установи соціального захисту;
- спортзали та фітнес-клуби;
- масові заходи;
- центри надання адміністративних послуг, Управління праці та соцзахисту, Пенсійного фонду.
Що дозволять
- Відвідувати спортзали спортсменам національних збірних команд та їх тренерам;
- проводити спортивні заходи без глядачів;
- роботу транспорту за умови неперевищення кількості пасажирів, вказаної в реєстраційних документах.
Канікули затягнуться або перейдуть у дистанційку
За словами Кличка, відвідування дітьми освітніх закладів припиниться з 23 жовтня по 8 листопада. Наразі відомо, що канікули для школярів триватимуть з 23 по 31 жовтня. Згодом їх або продовжать, або переведуть дітей на дистанційне навчання.
Що стосується дитсадків, то вони працюватимуть у звичному режимі, однак лише за умови 100% вакцинації всіх співробітників. Крім того, ця вимога поширюється і на інші навчальні заклади.
Перелік переваг, які отримають вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу
У транспорт можуть пускати не всіх: ще один варіант
Зі свого боку, заступник голови КМДА Микола Поврозник не відкинув імовірності того, що громадський транспорт у червоній зоні перевозитиме лише пасажирів із сертифікатами про вакцинацію або свіжими ПЛД-тестами.