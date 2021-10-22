Водночас, очільник міста наголосив, що багато заборон не стосуватимуться громадян, які мають щеплення або довідку про свіжий ПЛР-тест.

До теми Київ днями потрапить у червону зону, – Кличко

Що заборонять відвідувати через червону зону

  • Заклади харчування;
  • заклади готельної сфери;
  • установи соціального захисту;
  • спортзали та фітнес-клуби;
  • масові заходи;
  • центри надання адміністративних послуг, Управління праці та соцзахисту, Пенсійного фонду.

Що дозволять

  • Відвідувати спортзали спортсменам національних збірних команд та їх тренерам;
  • проводити спортивні заходи без глядачів;
  • роботу транспорту за умови неперевищення кількості пасажирів, вказаної в реєстраційних документах.

Канікули затягнуться або перейдуть у дистанційку

За словами Кличка, відвідування дітьми освітніх закладів припиниться з 23 жовтня по 8 листопада. Наразі відомо, що канікули для школярів триватимуть з 23 по 31 жовтня. Згодом їх або продовжать, або переведуть дітей на дистанційне навчання.

Що стосується дитсадків, то вони працюватимуть у звичному режимі, однак лише за умови 100% вакцинації всіх співробітників. Крім того, ця вимога поширюється і на інші навчальні заклади.

Переваги для вакцинованих українців, карантин у Києві, червона зона
Перелік переваг, які отримають вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу

У транспорт можуть пускати не всіх: ще один варіант

Зі свого боку, заступник голови КМДА Микола Поврозник не відкинув імовірності того, що громадський транспорт у червоній зоні перевозитиме лише пасажирів із сертифікатами про вакцинацію або свіжими ПЛД-тестами.