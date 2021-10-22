В то же время глава города отметил, что многие запреты не будут касаться граждан, имеющих прививки или справку о свежем ПЦР-тест.е
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Что запретят посещать в красной зоне
- Общепиты;
- учреждения гостиничной сферы;
- учреждения социальной защиты;
- спортзалы и фитнес-клубы;
- массовые мероприятия;
- центры предоставления административных услуг, Управление труда и соцзащиты, Пенсионный фонд.
Что разрешат
- Посещать спортзалы спортсменам национальных сборных команд и их тренерам;
- проводить спортивные мероприятия без зрителей;
- работу транспорта при условии непревышения количества пассажиров, указанного в регистрационных документах.
Каникулы затянутся или перейдут на дистанционку
По словам Кличко, посещение детьми образовательных учреждений прекратится с 23 октября по 8 ноября. Известно, что каникулы для школьников продлятся с 23 по 31 октября. Впоследствии их или продлят, или переведут детей на дистанционное обучение.
Что касается детских садов, то они будут работать в обычном режиме, но только при условии 100% вакцинации всех сотрудников. Кроме того, это требование распространяется и на другие учебные заведения.
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В транспорт могут пускать не всех: еще один вариант
Со своей стороны, заместитель председателя КГГА Николай Поворозник не исключил вероятности того, что общественный транспорт в красной зоне будет перевозить только пассажиров с сертификатами о вакцинации или свежими ПЦР-тестами.
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