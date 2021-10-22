Такое предупреждение озвучил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он акцентировал, что преимущества получат горожане, которые позаботились о защите своего здоровья.

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Вакцинированные – в приоритете

Поворозник отметил, что столица уже активно готовится к усилению карантина. Но привитые люди будут ощущать ограничения значительно меньше.

Транспортом смогут пользоваться исключительно вакцинированные люди, те у кого есть свежий ПЦР-тест, или антиген,

– объяснил чиновник.

Или вакцинация, или изоляция

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перевод столицы в красную зону карантина – неотвратимое. Однако у киевлян еще есть шанс избежать тотального локдауна. Это – вакцинация.

Сейчас 98% госпитализированных горожан с коронавирусом – невакцинированные. Кроме того, 99% тех, кто умирает от болезни, тоже проигнорировали призыв защитить себя и своих близких.

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