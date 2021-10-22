В частности, 21 октября были отменены маршруты в Кривой Рог, Ровно, Николаевку, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие.

К теме Очереди, слезы и рейды полиции: что происходит на вокзалах Киева из-за новых правил перевозок

Нашли странное оправдание

По словам руководителя компании "Укрпас" Максима Скляренко, перевозчики, которые решили устроить саботаж, выразили недовольство новыми карантинными ограничениями и восприняли их как удар по своему бизнесу.

Сегодня на автобусные рейсы, которые отправляются с Центрального автовокзала Киева, не вышли 40% перевозчиков. Причина – перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании "Укрпас", – перевозчики возвращаются к "теневым" перевозкам,

– сказал Скляренко.

Все – для удобства пассажиров

Директор "Укрпаса" отметил, что для законопослушных пассажиров не должно возникнуть никаких проблем с выездом в любую точку Украины. Ведь на автовокзале для тех, кто еще не привит и не имеет справки о состоянии здоровья, организовали пункт экспресс-тестирования на COVID-19, а вскоре развернут еще и пункт вакцинации. Единственное, что требуется от граждан, – заблаговременно приехать, чтобы пройти необходимую процедуру.

Очереди на вокзалах и жалобы водителей

В первый день действия новых правил перевозок на вокзалах в Киеве наблюдались очереди в пункты тестирования. Со своей стороны водители жаловались на снижение пассажиропотока на 50% и даже устраивали бурные споры с полицией.