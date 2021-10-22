Зокрема, 21 жовтня були скасовані маршрути до Кривого Рогу, Рівного, Миколаївки, Кам'янця-Подільського, Умані, Одеси, Білгорода-Дністровського, Новгорода-Сіверського тощо.

До теми Черги, сльози і рейди поліції: що відбувається на вокзалах Києва через нові правила перевезень

Знайшли дивне виправдання

За словами керівника компанії "Укрпас" Максима Скляренка, перевізники, які вирішили влаштувати саботаж, висловили невдоволення новими карантинними обмеженнями і сприйняли їх як удар по своєму бізнесу.

Сьогодні на автобусні рейси, які вирушають із Центрального автовокзалу Києва, не вийшли 40% перевізників. Причина – перевізники не розуміють правил контролю і бояться, що поліція штрафуватиме водіїв. У результаті ми отримуємо те, проти чого боролися з моменту заснування компанії "Укрпас", – перевізники повертаються до "тіньових" перевезень,

– сказав Скляренко.

Все – для зручності пасажирів

Директор "Укрпасу" наголосив, що для законопослушних пасажирів не має виникнути ніяк проблем із виїздом в будь-яку точку України. Адже на автовокзалі для тих, хто ще не щеплений і не має довідки про стан здоров'я, організували пункт експерс-тестування на COVID-19, а невдовзі розгорнуть ще й пункт вакцинації. Єдине, що вимагається від громадян, – завчасно приїхати, аби пройти необхідну процедуру.

Черги на вокзалах і скарги водіїв

У перший день дії нових правил перевезень на вокзалах у Києві спостерігалися черги до пунктів тестування. Зі свого боку водії скаржилися на зниження пасажиропотоку на 50% і навіть влаштовували бурхливі суперечки з поліцією.