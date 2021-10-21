Однак на залізничному вокзалі спостерігається більше пожвавлення. На центральній автостанції поблизу метро "Деміївська" ситуація вже трохи вирівнялася і великих натовпів немає.

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Невакциновваним подорожі обходяться дорожче

Громадяни, які не мають сертифікату про вакцинацію від COVID-19, можуть зробити експрес-тест просто на Центральному залізничному вокзалі столиці. Коштуватиме це 350 гривень. На місці їм видадуть довідку з результатом, яка діятиме 73 години.

Така сама можливість є і в пасажирів Центрального автовокзалу, однак там процедура обійдеться дорожче – 495 гривень.

Винятки будуть, але не для всіх

Киян та гостей столиці попередили, що для посадки у транспорт згадані документи є обов'язковими. Виняток становлять лише громадяни, які мають підтверджені лікарями причини не вакцинуватися. Такі люди мусять мати відповідну довідку. В іншому разі перевізнику або доведеться сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гиивень, або ж пасажири так і не вирушать до місця призначення.

За інформацією телеграм-каналу "Телеканал Київ", на автостанції біля залізничного вокзалу уже трапився такий прецедент. Там поліція не пустила у транспорт пасажирів, які мали їхати на Черкащину.



На автостанції у "ямі" в автобус не пустили пасажирів, які мали їхати на Черкащину / Фото телеграм-каналу "Телеканал Київ"

Палкі суперечки водіїв з поліцією

Поліція перевіряє міжміські автобуси та маршрутки після посадки усіх пасажирів і виїзду з платформи. Детальні коментарі правоохоронці відмовляються давати, але запевняють, що суворо контролюють наявність у людей сертифікатів про вакцинацію та довідок про ПЛР-тестування.

Тим часом, водії обурюються через зниження пасажиропотоку на 50%, а деякі навіть влаштовують із поліцією цілі баталії.

Як пише телеграм-канал "Сегодня", один із них поскаржився на порушення його прав і почав уїдливо вигукувати, аби патрульні прострелили йому ногу.

На вокзалах Києва почали діяти нові правила перевезень / Фото 24 каналу

Сподівались проскочити, але ридають на перонах

Деякі легковажні пасажири сподівалися обійти нові правила, але їм це не вдалося. Так, пасажирка потяга Київ – Харків влаштувала істерику зі слізьми на пероні через те, що її не пустили у вагон без необхідних документів.

На залізничному вокзалі у Києві вишикувалися черги за ПЛР-тестами: відео

У Києві на автовокзалі в пасажирів перевіряють наявність сертифікатів і тестів: відео

У Києві на центральному автовокзалі працює пункт експрес-тестування на коронавірус: відео

У міжміському транспорті посилили контроль документів пасажирів: відео

На Центральному автовокзалі в Києві поліція перевіряє сертифікати та довідки у пасажирів автобусів: відео

В Києві почали перевірки міжміських автобусних рейсів: відео