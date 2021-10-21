Однако на железнодорожном вокзале наблюдается оживление. На центральной автостанции вблизи метро "Демеевская" ситуация уже немного выровнялась и больших толп нет.

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Невакцинированным путешествия обходятся дороже

Граждане, которые не имеют сертификата о вакцинации от COVID-19, могут сделать экспресс-тест прямо на Центральном железнодорожном вокзале столицы. Стоить это будет 350 гривен. На месте им выдадут справку с результатом, которая будет действовать 72 часа.

Такая же возможность есть и у пассажиров Центрального автовокзала, однако там процедура обойдется дороже – 495 гривен.

Исключения будут, но не для всех

Киевлян и гостей столицы предупредили, что для посадки в транспорт упомянутые документы являются обязательными. Исключение составляют только граждане, которые имеют подтвержденные врачами причины не вакцинироваться. Такие люди должны иметь соответствующую справку. В противном случае перевозчику либо придется уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен, либо же пассажиры так и не отправятся к месту назначения.

По информации телеграм-канала "Телеканал Киев", на автостанции возле железнодорожного вокзала уже случился такой прецедент. Там полиция не пустила в транспорт пассажиров, которые должны были ехать в Черкасскую область.



На автостанции в "яме" в автобус не пустили пассажиров, которые должны были ехать на Черкасщину / Фото телеграм-канала "Телеканал Киев"

Бурные споры водителей с полицией

Полиция проверяет междугородние автобусы и маршрутки после посадки всех пассажиров и выезда с платформы. Подробные комментарии правоохранители отказываются давать, но уверяют, что строго контролируют наличие у людей сертификатов о вакцинации и справок о ПЦР-тестировании.

Между тем, водители возмущаются из-за снижения пассажиропотока на 50%, а некоторые даже устраивают с полицией целые баталии.

Как пишет телеграм-канал "Сегодня", один из них пожаловался на нарушение его прав и начал язвительно выкрикивать, чтобы патрульные прострелили ему ногу.

На вокзалах Киева начали действовать новые правила перевозок / Фото 24 канала

Надеялись проскочить, но рыдают на перронах

Некоторые легкомысленные пассажиры надеялись обойти новые правила, но им это не удалось. Так, пассажирка поезда Киев – Харьков устроила истерику со слезами на перроне из-за того, что ее не пустили в вагон без необходимых документов.

На железнодорожном вокзале в Киеве выстроились очереди за ПЦР-тестами: видео

В Киеве на автовокзале у пассажиров проверяют наличие сертификатов и тестов: видео

В Киеве на центральном автовокзале работает пункт экспресс-тестирования на коронавирус: видео

В междугороднем транспорте усилили контроль документов пассажиров: видео

На Центральном автовокзале в Киеве полиция проверяет сертификаты и справки у пассажиров автобусов: видео

В Киеве начали проверки междугородних автобусных рейсов: видео