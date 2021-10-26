У Бучі нічна автотроща з двома фурами паралізувала рух: кадри з місця масштабної аварії

26 жовтня 2021 , 09:28
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Джерело:

телеграм-канал dtp.kiev.ua

У місті Буча під Києвом сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок. Вони зіштовхнулися в ніч проти 25 жовтня.

На місце аварії одразу ж прибули екіпажі поліції. Чи постраждав хтось із водіїв від зіткнення, наразі не відомо.

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Одна фура наздогнала іншу, коли та стояла на узбіччі / Скриншот відео

Фура "причаїлася" у темряві

  • Одна з вантажівок в'їхала в іншу на повному ходу.
  • Водій фури, яка рухалася, не помітив, що на узбіччі припаркований такий самий ваговоз.
  • Через зіткнення рух на дорозі паралізувало.

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Лобова аварія з вантажівкою забрала життя: схожий випадок 

У Києві Volkswagen Caddy з невідомих причин вилетів на зустрічну смугу і врізався у вантажівку Renault Kerax. В результаті водій легковика загинув миттєво. Рятувальникам довелося деблокувати його тіло з понівеченої автівки спецзасобами. Трагедія сталася 21 жовтня.  

Автор: Вікторія Довгань