У Бучі нічна автотроща з двома фурами паралізувала рух: кадри з місця масштабної аварії
26 жовтня 2021 , 09:28Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал dtp.kiev.ua
У місті Буча під Києвом сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок. Вони зіштовхнулися в ніч проти 25 жовтня.
На місце аварії одразу ж прибули екіпажі поліції. Чи постраждав хтось із водіїв від зіткнення, наразі не відомо.
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Одна фура наздогнала іншу, коли та стояла на узбіччі / Скриншот відео
Фура "причаїлася" у темряві
- Одна з вантажівок в'їхала в іншу на повному ходу.
- Водій фури, яка рухалася, не помітив, що на узбіччі припаркований такий самий ваговоз.
- Через зіткнення рух на дорозі паралізувало.
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Лобова аварія з вантажівкою забрала життя: схожий випадок
У Києві Volkswagen Caddy з невідомих причин вилетів на зустрічну смугу і врізався у вантажівку Renault Kerax. В результаті водій легковика загинув миттєво. Рятувальникам довелося деблокувати його тіло з понівеченої автівки спецзасобами. Трагедія сталася 21 жовтня.