В Бучі водій легковика вилетів на зустрічку і спровокував ДТП з 5 авто: відео

У місті Буча під Києвом сталася масова автотроща з п'ятьма автівками. Вони зіштовхнулися о 15:00 21 грудня.

На місце дорожньо-транспортної пригоди негайно прибули правоохоронці. На щастя, минулося без загиблих та потерпілих, однак машини зазнали серйозних пошкоджень.

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Аварія трапилася через те, що водій BMW не надав перевагу в русі / Фото поліції Київської області

Хотів бути попереду всіх

Аварія сталася через те, що водій BMW не надав перевагу в русі, виїхав на зустрічну смугу й зіштовхнувся з вантажівкою.

Ваговоз, намагаючись уникнути зіткнення із горе-водієм, зачепив ще три машини на дорозі. Тепер в деталях масової автопригоди розбиратиметься поліція.

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Текст публікації поліції Київської області:

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди у місті Буча. 21 грудня приблизно о 15:00 у місті Буча трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

На місце події прибула група реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (місто Буча) Бучанського районного управління поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля марки BMW не надав перевагу в русі, виїхав на зустрічну смугу, та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем. Вантажівка, намагаючись уникнути зіткнення, зачепила ще три автомобіля, які рухалися по дорозі.

Загиблих та постраждалих немає. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.