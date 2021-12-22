На місце дорожньо-транспортної пригоди негайно прибули правоохоронці. На щастя, минулося без загиблих та потерпілих, однак машини зазнали серйозних пошкоджень.
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Аварія трапилася через те, що водій BMW не надав перевагу в русі / Фото поліції Київської області
Хотів бути попереду всіх
Аварія сталася через те, що водій BMW не надав перевагу в русі, виїхав на зустрічну смугу й зіштовхнувся з вантажівкою.
Ваговоз, намагаючись уникнути зіткнення із горе-водієм, зачепив ще три машини на дорозі. Тепер в деталях масової автопригоди розбиратиметься поліція.
В Бучі на дорозі зіштовхнулися одразу п'ять авто: відео – Увага! Присутня нецензурна лексика
Текст публікації поліції Київської області:
Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди у місті Буча. 21 грудня приблизно о 15:00 у місті Буча трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.
На місце події прибула група реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (місто Буча) Бучанського районного управління поліції.
За попередньою інформацією, водій автомобіля марки BMW не надав перевагу в русі, виїхав на зустрічну смугу, та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем. Вантажівка, намагаючись уникнути зіткнення, зачепила ще три автомобіля, які рухалися по дорозі.
Загиблих та постраждалих немає. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.