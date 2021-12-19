Внаслідок аварії під колеса потрапила людина. Інцидент трапився вранці 19 грудня.

Читайте також У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі

Під Києвом зіткнулось 5 автомобілів

В результаті пошкоджено кілька автівок, а одна людина потрапила під колеса авто. Наразі невідомо, чи постраждалий живий чи загинув,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 12:21 на місці працювали медики швидкої допомоги та поліції. Наразі причин аварії не повідомили. Інформації на сайті поліції також немає.

У аварію потрапили 5 автомобілів / Фото ТСН

Коротко про останні інциденти на дорозі

19 грудня на Харківщині жахлива ситуація на дорогах – там циклон, який приніс снігопади та сильний вітер. На дорозі утворилася ожеледиця, що призвела до аварій. Зокрема водії розповіли, що в районі села Покотилівка, що у Харківському районі, траса просто всіяна аваріями – переважно автомобілі потрапили у ДТП, вилетівши у кювет через ожеледицю.

Перед цим, 18 грудня в Кривому Розі водій Lexus не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку. Там людей не було, тож ніхто не постраждав. Виявилось, що за кермом був військовий прокурор із Одеської області Вадим Лапоха. Попередньо відомо, що він був п'яний.

17 грудня далекобійник у Києві на смерть збив 82-річну киянку. Попередньо відомо, що жінка переходила дорогу в непризначеному для цього місці на вулиці Гарматній. Водій розповів, що не бачив її.

Ймовірні причини жахливої ДТП на Чернігівщині – дивіться відео