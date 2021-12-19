На момент зіткнення авто рухалися в бік Північного мосту. Удар був настільки сильним, що машини розкидало по дорозі, а одну із них навіть розвернуло впоперек проїжджої частини.

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Уламки на асфальті

Через ДТП проїзд на дорозі ускладнився. Адже в одного з авто-учасника аварії був розбитий бампер, а на дорозі лежали уламки.

На місці інциденту працювали правоохоронці та медики. Чи є постраждалі поки невідомо. Причини ДТП встановлюють.

Аварії у столиці

16 грудня ввечері чергова нетвереза аварія сталася у Дніпровському районі Києва. П'яний чоловік влетів у припарковані машини та ледве не спричинив збиття жінки з коляскою.

17 грудня зранку на столичній Шулявці трапилася дорожньо-транспортна пригода. Під колесами авто Subaru опинилася дівчина. Потерпіла нібито намагалася перебігти дорогу на вулиці Олександра Довженка в невстановленому місці, але водій не встиг зреагувати і збив її.

На 82-річну киянку наїхала вантажівка Volvo і в результаті жінка загинула. Смертельна ДТП сталася вранці 17 грудня на Гарматній вулиці у Солом'янському районі столиці. На місці події працювали патрульні, медики швидкої та слідчі. На жаль, медики не змогли врятувати бабусю.

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