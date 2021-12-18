Інцидент трапився 17 грудня приблизно о 21:00. За даними ЗМІ, керував авто військовий прокурор із Одеської області Вадим Лапоха. Попередньо, він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

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Прокурор зачинився в авто та відмовлявся виходити

Деякий час після інциденту, Лапоха зачинився в машині та не хотів виходити. Щоправда, так і залишився сидіти за кермом.

Крім того, він відмовлявся спілкуватися з патрульними. Проте зрештою усе ж вийшов і його оглянули медики.

Одеський прокурор Вадим Лапоха протаранив зупинку в Кривому Розі / Фото ресурс "Свої. Кривий Ріг"

Серйозних травм немає, лише високий тиск

За словами лікарів, прокурор унаслідок ДТП не постраждав і перебував у нормальному стані. У нього лише трохи підскочив тиск, але це може бути наслідком алкогольної інтоксикації.

Згодом у машині швидкої він удав, що заснув. Журналісти припускають, що так хотів уникнути перевірки на драгері. Згодом стало відомим, що тест на алкоголь він так і не пройшов.



Лапоха вдавав, що спить, аби не проходити тест на драгері / Фото ресурсу "Свої"

Лапоху доправили до лікарні

Ще на місці ДТП прокурор вимагав, аби його госпіталізували. У підсумку його доправили до 8-ї міської лікарні з попереднім діагнозом "гостра алкогольна інтоксикація".

На алкоголь його мали перевірити у психоневрологічному диспансері під наглядом співробітників ДБР. Останні вже виїхали до лікарні. Також туди прибув криворізький військовий прокурор Станіслав Ламан.

Після візиту колеги Вадим Лапоха сів у автомобіль і поїхав у невідомому напрямку. Експертизу на алкоголь він так і не пройшов.

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Вадим Лапоха тікає з лікарні: дивіться відео

Втеча та напад на журналістів

Коли прокурор фактично втік із лікарні, за ним поїхав криворізький журналіст Олег Єрмолинський. Під час зупинки на заправці представник ЗМІ хотів поспілкуватися Лапохою. Однак той дверима машини притиснув Єрмолинському руку.

За даними ресурсу "Свої", правоохоронці за ДТП склали на Лапоху адміністративне провадження про керування у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, склали протокол за статтею про умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони.

Якщо вину прокурора доведуть йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу. Також можуть позбавити прав на 1 рік.

Дивіться відео, як Лапоха накинувся на журналіста

Небідна декларація та "фіктивне" перебування на Донбасі

За даними журналістів, на банківських рахунках Вадим Лапоха має майже мільйон гривень. Щодо авто, то володіє він не лише елітним Lexus, а й Mitsubishi Pajero.

Крім того, родина Лапох – власники двох земельних ділянок у Миколаївській області, трьох квартирами в Одесі та Авангарді, а також будиночка та земельної ділянки в курортній Затоці.

Також Вадим Лапоха був на Донбасі. Одеські активісти зазначали, що поїздкою до мирного Краматорська він намагався уникнути люстрації, отримавши статус учасника бойивих дій.

Це був далекий 2014 рік. Вадим Лапоха – як і раніше, прокурор. Отже, план спрацював,

– підкреслили журналісти.

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