Про кадрові зміни повідомив активіст "Групи 2 травня" Владислав Сердюк. Також він опублікував відповідний документ.

До теми Топ-поліцейський збив жінку та не підпускав лікарів: аварію в Одесі розслідує ДБР

Призначення Гостіщева: що відомо

Згідно з наказом, один із керівників одеської поліції отримуватиме 4,9 тисячі гривень зарплати. Водночас він матиме 100% надбавки за специфічні умови проходження служби в поліції.



Наказ про призначення Гостіщева заступником начальника одеської поліції / Фото з фейсбуку Владислава Сердюка

В органах Гостіщев працює вже понад 9 років. До грудневого призначення, майор поліції виконував обов'язки заступника керівника ГУ НП в Одеській області. Перед цим був очільником одеських патрульних.

Скандальна ДТП за участю Гостіщева

У Державному бюро розслідувань 7 грудня повідомили про моторошну аварію в Одесі на перетині вулиць Ангарської та Магістральної. Службовий автомобіль Нацполіції Hyundai Sonata проїхав на червоний сигнал світлофора та збив жінку на переході.

Потерпіла отримала травми та потребувала допомоги медиків, але люди, які перебували в службовому автомобілі не підпускали до неї лікарів. Згодом поліцейський зголосився доправити літню жінку до лікарні самотужки.



Службовий автомобіль поліції порушив ПДР / Фото з сайту Одеської міськради

За інформацією ресурсу "Думская", авто поліцейських рухалося дуже швидко, бо поспішало до міської ради Чорноморська. 3 грудня там відбулася акція протесту, яка переросла в сутички з правоохоронцями.

Видання додає, що в салоні авто був власне Олександр Гостіщев. Разом із ним їхали інспектор управління Патрульної поліції в Одеській області та виконувач обов'язків начальника одного з управлінь поліції Одеської області.

Поліцейські самовільно залишили місце ДТП та доправили жінку в одну з міських лікарень Одеси. Там вони наполягли, щоб їй діагностували побутову травму. Згодом Гостіщев зробив ще низку кроків, аби приховати факт правопорушення.

Гостіщева можуть притягнути до відповідальності

Слідчі ДБР розслідують справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо вину Гостіщева доведуть, йому може загрожувати штраф до 8,5 тисячі гривень.

Яке ще покарання передбачає стаття

виправні роботи до 2 років;

арешт на пів року;

або умовний термін до 3 років з позбавленням водійських прав.

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