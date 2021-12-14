О кадровых изменениях сообщил активист "Группы 2 мая" Владислав Сердюк. Также он опубликовал соответствующий документ.

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Назначение Гостищева: что известно

Согласно приказу, один из руководителей одесской полиции будет получать 4,9 тысячи гривен зарплаты. В то же время он будет иметь 100% надбавки за специфические условия прохождения службы в полиции.

Приказ о назначении Гостищева заместителем начальника одесской полиции / Фото из Фейсбука Владислава Сердюка

В органах Гостищев работает уже более 9 лет. До декабрьского назначения, майор полиции исполнял обязанности заместителя руководителя ГУ НП в Одесской области. Перед этим был главой одесских патрульных.

Скандальное ДТП с участием Гостищева

В Государственном бюро расследований 7 декабря сообщили о жуткой аварии в Одессе на пересечении улиц Ангарской и Магистральной. Служебный автомобиль Нацполіції Hyundai Sonata проехал на красный сигнал светофора и сбил женщину на переходе.

Потерпевшая получила травмы и нуждалась в помощи медиков, но люди, которые находились в служебном автомобиле, не подпускали к ней врачей. Впоследствии полицейский вызвался доставить пожилую женщину в больницу самостоятельно.

Служебный автомобиль полиции нарушил ПДД / Фото с сайта Одесского горсовета

По информации ресурса "Думская", авто полицейских двигалось очень быстро, потому что спешило в городской совет Черноморска. 3 декабря там состоялась акция протеста, которая переросла в столкновения с правоохранителями.

Издание добавляет, что в салоне авто был собственно Александр Гостищев. Вместе с ним ехали инспектор управления Патрульной полиции в Одесской области и исполняющий обязанности начальника одного из управлений полиции Одесской области.

Полицейские самовольно покинули место ДТП и доставили женщину в одну из городских больниц Одессы. Там они настояли, чтобы ей диагностировали бытовую травму. Впоследствии Гостищев сделал еще ряд шагов, чтобы скрыть факт правонарушения.

Гостищева могут привлечь к ответственности

Следователи ГБР расследуют дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Если вину Гостищева докажут, ему может грозить штраф до 8,5 тысячи гривен.

Какое наказание предусматривает статья

исправительные работы до 2 лет;

арест на пол года;

или условный срок до 3 лет с лишением водительских прав.

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