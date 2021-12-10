Об этом рассказала девушка погибшего 23-летнего парня по имени Ростислав Алена Шпилева. По ее словам, существует большая возможность того, что виновника аварии не накажут, поскольку он работал в полиции.

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О смерти своего парня девушка узнала от медиков в больнице. Там она также встретила виновника ДТП.

Вели под руки четверо полицейских

Нетрезвого владельца Volkswagen в медицинском учреждении вели под руки патрульные, поскольку самостоятельно передвигаться он не мог из-за опьянения.

Я его собственными глазами видела в больнице. Полицейского вели четверо полицейских под руки, потому что тот идти не мог. Был пьян. У человека совести нет. Я хочу максимальной огласки, чтобы виновный в ситуации был обязательно наказан,

– рассказала девушка погибшего.

Со стороны обвиняемого не было ни одной попытки обратиться к семье погибшего парня. Его девушка и родители требуют справедливого наказания для виновника аварии, а также боятся, что дело замнут. Так, на месте происшествия коллеги злоумышленника давили на свидетелей.

Парень забирал друзей из аэропорта

Как рассказала Шпилева, вечером 4 декабря 23-летний Ростислав забирал из аэропорта пару знакомых – 22-летнюю Анжелику и ее парня Дмитрия.

Мужчина воспользовался "Таврией", которая принадлежала его другу, и на территории воздушной гавани передал руль владельцу.

Возле села Новые Петровцы Вышгородского района в ЗАЗ на полном ходу врезался Volkswagen Passat, за рулем которого находился пьяный коп.

Ростислав погиб на месте аварии. Анжелику отвезли в больницу, но не смогли спасти. 22-летний Дмитрий до сих пор находится в больнице.

Погибшая девушка и владелец легковушки вскоре собирались пожениться.

Быстро уволили из полиции

Почти сразу после ДТП капитана уволили из рядов полиции. И это позволило адвокатам злоумышленника говорить об отсутствии рисков влиять на ход следствия. Прокуроры и адвокаты стороны потерпевших говорят, что увольнение вовсе не избавляет владельца Volkswagen от связей в правоохранительных органах.