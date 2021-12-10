Про це розповіла дівчина загиблого 23-річного хлопця на ім'я Ростислав Альона Шпильова. За її словами, існує неабияка можливість того, що винуватця аварії не покарають, оскільки він працював у поліції.
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Про смерть свого хлопця дівчина дізналася від медиків у лікарні. Там вона також зустріла винуватця ДТП.
Вели під руки четверо поліцейських
Нетверезого власника Volkswagen у медичному закладі вели під руки патрульні, оскільки самостійно пересуватися він не міг через сп'яніння.
Я його на власні очі бачила в лікарні. Поліцейського вели четверо поліцейських під руки, бо той йти не міг. Був п’яний. У людини совісті немає. Я хочу максимального розголосу, щоби винний в ситуації був обов’язково покараний,
— розповіла дівчина загиблого.
Зі сторони обвинуваченого не було жодної спроби звернутися до родини загиблого хлопця. Його дівчина та батьки вимагають справедливого покарання для винуватця аварії, а також бояться, що справу замнуть. Так, на місці події колеги зловмисника тиснули на свідків.
Хлопець забирав друзів з аеропорту
- Як розповіла Шпильова, ввечері 4 грудня 23-річний Ростислав забирав з аеропорту пару знайомих – 22-річну Анжеліку та її хлопця Дмитра.
- Чоловік скористався "Таврією", яка належала його другу, і на території повітряної гавані передав кермо власнику.
- Біля села Нові Петрівці Вишгородського району у ЗАЗ на повному ходу врізався Volkswagen Passat, за кермом якого перебував п'яний коп.
- Ростислав загинув на місці аварії. Анжеліку відвезли до лікарні, але не змогли врятувати. 22-річний Дмитро досі перебуває у лікарні.
Загибла дівчина та власник легковика незабаром збиралися одружитися.
Швидко звільнили з поліції
Майже одразу після ДТП капітана звільнили з лав поліції. І це дало змогу адвокатам зловмисника казати про відсутність ризиків впливати на хід слідства. Прокурори та адвокати сторони потерпілих кажуть, що звільнення зовсім не позбавляє власника Volkswagen від зв'язків у правоохоронних органах.