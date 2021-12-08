Слідчі та прокурори вимагали для винуватця аварії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Мотивували вони це тим, що 32-річний капітан поліції може впливати на свідків та хід слідства.

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Захисники зловмисника казали, що офіцера вже звільнили, тому ризиків для провадження немає.

Нібито нічого не пам'ятає

7 грудня водія-порушника посадили під варту без права внесення застави. Під час засідання суду дружина поліцейського втрачала свідомість.

Ексначальник сектору Вишгородського районного управління поліції перепросив у близьких та родичів загиблих і травмованого.

Чоловік каже, що не може пояснити, як сталася ДТП. Він нібито знепритомнів перед аварією і тепер нічого не пам'ятає.

Мені дуже шкода, що сталася така ситуація. Прошу вибачення у близьких та родичів потерпілих. З приводу ДТП не можу пояснити, бо втратив свідомість, не пам’ятаю,

– підкреслив затриманий.

Слова вже колишнього поліцейського обурили киян. У соцмережах користувачі зазначили, що у винуватців аварій занадто часто трапляється "амнезія".

Що відомо про смертельну ДТП під Києвом за участю поліцейського

4 грудня близько 23:00 капітан поліції Вишгородського району Ігор Тертичний на своєму Volkswagen Passat на величезній швидкості влетів у ЗАЗ. Внаслідок удару "Таврію" розірвало. 23-річний пасажир та молодша від нього на рік дівчина загинули. Травм зазнав також водій легковика, який наразі перебуває в лікарні.

Власник "німця" перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Наявність алкоголю в його крові підтвердили висновки експертизи.

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