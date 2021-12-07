Підозрюваний був начальником сектору одного із районних управлінь поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

До теми Під Києвом поліцейський влаштував ДТП, в якій загинули двоє людей

Посада не врятує від в'язниці

Якщо провину поліцейського доведуть, то йому загрожує 7 – 12 років ув'язнення та позбавлення права керувати транспортом на 7 – 10 років. Зокрема, чоловіка підозрюють в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб.



Жертвами моторошної аварії стали двоє молодих людей / Фото Київської обласної прокуратури



Поліцейський був закермом нетверезим / Фото Київської обласної прокуратури

Що відомо про резонансну автотрощу

Добряче випивши, поліцейський сів за кермо Volkswagen Passat, проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в "ЗАЗ Таврію" на перехресті вулиць у селі Нові Петрівці.

Жертвами фатального зіткнення стали двоє людей з цього легковика.

Зокрема, загинули пасажири – 23-річний хлопець, який помер на місці трагедії, та 22-річна дівчина, яку намагалися врятувати в лікарні, але не змогли.

Державне бюро розслідувань 6 грудня оголосило правоохоронцю про підозру.

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Текст публікації Київської обласної прокуратури:

Арешт без альтернативи внесення застави – взято під варту поліцейського, підозрюваного у смертельній дорожньо-транспортній пригоді на Київщині.

За клопотанням Київської обласної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави начальнику сектору одного із районних управлінь поліції Головвного управління Нацполіції в Київській області, який підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (частина 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що за даними слідства, поліцейський, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat проїхав на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем "ЗАЗ Таврія" на перехресті вулиць у селі Нові Петрівці Вишгородського району, Київської області.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди один із пасажирів "Таврії" загинув на місці події, інший – помер у лікарні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами строком від семи до десяти років.