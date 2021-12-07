Подозреваемый являлся начальником сектора одного из районных управлений полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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Должность не спасет от тюрьмы

Если вина полицейского будет доказана, то ему грозит 7 – 12 лет заключения и лишение права управлять транспортом на 7 – 10 лет. В частности, мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель нескольких человек.



Жертвами жуткой аварии стали двое молодых людей / Фото Киевской областной прокуратуры

Полицейский был за рулем нетрезвым / Фото Киевской областной прокуратуры

Что известно о резонансной аварии

Изрядно выпив, полицейский сел за руль Volkswagen Passat, проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в ЗАЗ Таврию на перекрестке улиц в селе Новые Петровцы.

Жертвами рокового столкновения стали два человека из этой легковушки.

В частности, погибли пассажиры – 23-летний парень, скончавшийся на месте трагедии, и 22-летняя девушка, которую пытались спасти в больнице, но не смогли.

Государственное бюро расследований 6 декабря объявило правоохранителю о подозрении.

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Текст публикации Киевской областной прокуратуры:

Арест без альтернативы внесения залога – взято под стражу полицейского, подозреваемого в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Киевской области.

По ходатайству Киевской областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога начальнику сектора одного из районных управлений полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области, который подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек (часть 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что по данным следствия, полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, проехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ Таврия" на перекрестке улиц в селе Новые Петровцы Вышгородского района, Киевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров "Таврии" погиб на месте происшествия, другой – скончался в больнице.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.