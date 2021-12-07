Женщина травмировалась и нуждалась в немедленной помощи, однако лица из автомобиля не подпускали к ней медиков скорой. Это произошло еще 3 декабря, а уже 7 декабря ГБР сообщило, что начало расследование.

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Поехал на красный свет

Агенты Бюро установили, что наезд на пешехода совершил служебный автомобиль заместителя начальника полиции Одесской области. Он якобы сбил женщину на переходе, когда поехал на красный сигнал светофора.

Впоследствии туда приехала карета скорой, однако госпитализировать пострадавшую не удалось. Полицейский этому помешал и сказал, что сам отвезет ее в больницу.

Почему они спешили

Ресурс "Думская" сообщил, что за рулем служебного Hyundai Sonata был бывший руководитель патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев. Сейчас он является исполняющим обязанности замначальника управления полиции области. Также с ним якобы ехал исполняющий обязанности начальника одного из управлений полиции Одесской области.

По данным журналистов, мужчины мчались на большой скорости, поскольку спешили в горсовет Черноморска. Под ним в этот день произошли столкновения активистов и правоохранителей.

Какое наказание возможно

Сейчас следователи уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к травмированию человека.

По ней правоохранитель может получить несколько вариантов наказания: