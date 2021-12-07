Жінка травмувалася та потребувала негайної допомоги, проте особи з автомобіля не підпускали до неї медиків швидкої. Це сталося ще 3 грудня, а вже 7 грудня ДБР повідомило, що почало розслідування.

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Поїхав на червоне світло

Агенти Бюро встановили, що наїзд на пішохідку скоїв службовий автомобіль заступника начальника поліції Одещини. Він нібито збив жінку на переході, коли поїхав на червоний сигнал світлофора.

Згодом туди приїхала карета швидкої, проте госпіталізувати потерпілу не вдалося. Поліцейський цьому завадив і сказав, що сам відвезе її до лікарні.

Чому вони поспішали

Ресурс "Думская" повідомив, що за кермом службового Hyundai Sonata був колишній керівник Патрульної поліції Одещини Олександр Гостіщев. Зараз він є виконувачем обов'язків замначальника Управління поліції області. Також з ним нібито їхав виконувач обов'язків начальника одного з управлінь поліції Одеської області.

За даними журналістів, чоловіки мчали на великій швидкості, оскільки поспішали до міськради Чорноморська. Під нею в цей день трапилися сутички активістів і правоохоронців.

Яке покарання можливе

Наразі слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яка призвела до травмування людини.

За нею правоохоронець може отримати кілька варіантів покарання: