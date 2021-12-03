У мережі оприлюднили відео цих зіткнень, де помітне використання сльозогінного газу. Уже стало відомо, які саме вимоги в протестувальників.
Нещодавно У Чернівецькій міськраді знову сталася бійка: епічне відео
Намагалися пройти до приміщення
За даними телеграму "7 канал" під приміщенням міськради протестують члени громадської організації "Рапіра". Вони захотіли висловити недовіру одному із заступників мера, якого звинувачують у хабарництві.
Сутички під будівлею міськради: дивіться відео
Люди в камуфляжі спробували прорватися на сесію міської ради, однак завадила поліція та муніципальна варта. Один із правоохоронців витягнув газовий балончик і бризнув газом у людей.
Спроба прориву в міськраду: дивіться відео
Згодом така ж ситуація трапилася вже поряд із будівлею. На місце прибула додаткова група правоохоронців. Також приїхала карета швидкої, щоб забрати активіста, якому розбили голову.
Активісти намагаються пройти до міськради: дивіться відео
Телеграм "Новости Одесса" написав, що наразі активісти озвучили кілька вимог:
- Припинити системне знищення зеленої зони заради стихійних супермаркетів, універсамів і стоянок.
- Публічно прояснити ситуацію з McDonald's, яка більше схожа на віджимання міської землі.
- Припинити створювати перешкоди для ветеранів, які чесно хочуть займатися підприємницькою діяльністю.