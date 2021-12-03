У мережі оприлюднили відео цих зіткнень, де помітне використання сльозогінного газу. Уже стало відомо, які саме вимоги в протестувальників.

Нещодавно У Чернівецькій міськраді знову сталася бійка: епічне відео

Намагалися пройти до приміщення

За даними телеграму "7 канал" під приміщенням міськради протестують члени громадської організації "Рапіра". Вони захотіли висловити недовіру одному із заступників мера, якого звинувачують у хабарництві.

Сутички під будівлею міськради: дивіться відео

Люди в камуфляжі спробували прорватися на сесію міської ради, однак завадила поліція та муніципальна варта. Один із правоохоронців витягнув газовий балончик і бризнув газом у людей.

Спроба прориву в міськраду: дивіться відео

Згодом така ж ситуація трапилася вже поряд із будівлею. На місце прибула додаткова група правоохоронців. Також приїхала карета швидкої, щоб забрати активіста, якому розбили голову.

Активісти намагаються пройти до міськради: дивіться відео

Телеграм "Новости Одесса" написав, що наразі активісти озвучили кілька вимог: