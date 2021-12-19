Результатами негоди активно діляться у соцмережах. На відео видно, що видимість на автошляхах – дуже погана.

А що буде далі Україну накриє мокрим снігом та дощем: прогноз погоди на 20 грудня

На дорогах Харківщини – потужні заметілі

Телеграм-канал "ВЕХА" пише, що за обласним центром на дорогах – справжні завірюхи. Миттєво дорожнє полотно вкриває снігом.

Дивіться відео зі снігопадом / Відео "ВЕХА":

Через снігопад на дорогах велика кількість ДТП

Про автотрощу у Богодухівському районі Харківщини повідомив "Х**вый Харьков". На узбіччі під час снігопаду – два добряче потрощених легковики. Невідомо наразі, чи є постраждалі. На місце прибув патруль поліції. Цю саму аварію проілюстрували відео і в телеграм-каналі "Харьков 1654."

Водії кажуть, що в районі села Покотилівка, що у Харківському районі, траса просто всіяна автотрощами. Більшість з машин, що потрапили у ДТП, просто вилетіли у кювет через ожеледицю.

Дивіться відео аварії у Богодухівському районі / Відео з телеграм-каналів:

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