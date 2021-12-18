Рятувальники оголосили на Миколая в Україні штормове попередження. Зокрема, прогнозують пориви вітру, ожеледицю та хуртовини.

Зауважте Вдарять морози: синоптики попередили про різке похолодання аж до -17

Пориви вітру сягатимуть:

на більшості територій України – 15 – 20 метрів за секунду;

у Карпатах – 25 – 30 метрів за секунду.

Середня денна температура вдень становитиме +1...+3 градусів. Уночі – -1...-3 градусів.

Найтепліше буде у Львові та Сімферополі. Там обіцяють +2...+4 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в Україні на Миколая відбудеться протистояння антициклону та циклонів. Саме тому варто готуватися до сильних вітрів.

Опади – мокрий сніг та дощ, як захоче температура повітря. Вона поки що залишається без особливих змін, невеликі "мінуси" – мляві "плюси",

– зауважила Діденко.

Погода в містах України на 16 грудня

Ужгород – +1...+3

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – 0...+2



Прогноз погоди на 19 грудня / Укргідрометцентр