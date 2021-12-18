Спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение. В частности, прогнозируют порывы ветра, гололедицу и метели.

Заметьте Ударят морозы: синоптики предупредили о резком похолодании до -17

Порывы ветра будут достигать:

на большинстве территорий Украины – 15 – 20 метров в секунду;

в Карпатах – 25 – 30 метров за секунду.

Средняя дневная температура днем составит +1...+3 градуса. Ночью – -1...-3 градуса.

Теплее всего будет во Львове и Симферополе. Там обещают +2...+4 градуса.

Прогноз синоптика Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине на Николая состоится противостояние антициклона и циклонов. Именно поэтому стоит готовиться к сильным ветрам.

Осадки – мокрый снег и дождь, как захочет температура воздуха. Она пока остается без особых изменений, небольшие "минусы" – вялые "плюсы",

– заметила Диденко.

Погода в городах Украины на 16 декабря

Ужгород – +1...+3

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +2...+4

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Сумы – + 1...+3

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на 19 декабря / Укргидрометцентр