Спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение. В частности, прогнозируют порывы ветра, гололедицу и метели.
Заметьте Ударят морозы: синоптики предупредили о резком похолодании до -17
Порывы ветра будут достигать:
- на большинстве территорий Украины – 15 – 20 метров в секунду;
- в Карпатах – 25 – 30 метров за секунду.
Средняя дневная температура днем составит +1...+3 градуса. Ночью – -1...-3 градуса.
Теплее всего будет во Львове и Симферополе. Там обещают +2...+4 градуса.
Прогноз синоптика Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине на Николая состоится противостояние антициклона и циклонов. Именно поэтому стоит готовиться к сильным ветрам.
Осадки – мокрый снег и дождь, как захочет температура воздуха. Она пока остается без особых изменений, небольшие "минусы" – вялые "плюсы",
– заметила Диденко.
Погода в городах Украины на 16 декабря
Ужгород – +1...+3
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +2...+4
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +1...+3
Сумы – + 1...+3
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на 19 декабря / Укргидрометцентр