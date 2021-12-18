Сейчас в Украине относительно тепло. Ночью температура воздуха максимально опускается до -4 градусов. В то же время уже с 21 декабря зима разыграется не на шутку.
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В частности, днем на востоке прогнозируют до -10 градусов и до -12 градусов ночью. В северных областях температура воздуха днем опустится до -11 градусов, ночью – до -12 градусов.
На Западе прогнозируют до -7 днем и до -10 ночью. В центральных областях прогнозируют днем до -8, ночью до -12.
Прогноз на 21 декабря / Укргидрометцентр
А уже 22 декабря существенное похолодание наступит на востоке страны. Морозные рекорды будут бить Харьковская, Донецкая и Луганские области. Там прогнозируют до -17 градусов.
В северных областях Украины обещают ночью до -16 и днем до -11. На Юге ночью температура воздуха опустится до -8, днем – до -4.
Прогноз на 22 декабря / Укргидрометцентр
В Карпатах прогнозируют снегопады
По состоянию на 18-19 декабря в Карпатах прогнозируют сильные снегопады. Людей призывают воздержаться от походов в горы.
Больше всего будет снежить в горах:
- Львовской области,
- Ивано-Франковской области,
- на высокогорье Закарпатья.
Что делать, если потерялся в зимних горах: смотрите видео