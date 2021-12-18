Наразі в Україні відносно тепло. Уночі температура повітря максимально опускається до -4 градусів. Водночас вже з 21 грудня зима розіграється не на жарт.

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Зокрема, вдень на Сході прогнозують до -10 градусів вдень та до -12 градусів уночі. У північних областях температура повітря вдень опуститься до -11 градусів, вночі – до -12 градусів.

На Заході прогнозують до -7 вдень та до -10 уночі. У центральних областях прогнозують вдень до -8, вночі до -12.



Прогноз на 21 грудня / Укргідрометцентр

А вже 22 грудня суттєве похолодання настане на Сході країни. Морозяні рекорди битимуть Харківська, Донецька та Луганські області. Там прогнозують до -17 градусів.

У північних областях України обіцяють уночі до -16 та вдень до -11. На Півдні уночі температура повітря опуститься до -8, вдень – до -4.



Прогноз на 22 грудня / Укргідрометцентр

У Карпатах прогнозують снігопади

Станом на 18 – 19 грудня у Карпатах прогнозують сильні снігопади. Людей закликають утриматися від походів у гори.

Найбільше сніжитиме у горах:

Львівської області,

Івано-Франківської області,

на високогір'ї Закарпаття.

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