Наразі в Україні відносно тепло. Уночі температура повітря максимально опускається до -4 градусів. Водночас вже з 21 грудня зима розіграється не на жарт.
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Зокрема, вдень на Сході прогнозують до -10 градусів вдень та до -12 градусів уночі. У північних областях температура повітря вдень опуститься до -11 градусів, вночі – до -12 градусів.
На Заході прогнозують до -7 вдень та до -10 уночі. У центральних областях прогнозують вдень до -8, вночі до -12.
Прогноз на 21 грудня / Укргідрометцентр
А вже 22 грудня суттєве похолодання настане на Сході країни. Морозяні рекорди битимуть Харківська, Донецька та Луганські області. Там прогнозують до -17 градусів.
У північних областях України обіцяють уночі до -16 та вдень до -11. На Півдні уночі температура повітря опуститься до -8, вдень – до -4.
Прогноз на 22 грудня / Укргідрометцентр
У Карпатах прогнозують снігопади
Станом на 18 – 19 грудня у Карпатах прогнозують сильні снігопади. Людей закликають утриматися від походів у гори.
Найбільше сніжитиме у горах:
- Львівської області,
- Івано-Франківської області,
- на високогір'ї Закарпаття.
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