Результатами непогоды активно делятся в соцсетях. На видео видно, что видимость на дорогах очень плохая.

А что будет дальше Украину накроет мокрым снегом и дождем: прогноз погоды на 20 декабря

На дорогах Харьковщины – мощные метели

Телеграм-канал "ВЕХА" пишет, что за областным центром на дорогах – настоящие метели. Мгновенно дорожное полотно укрывает снегом.

Смотрите видео со снегопадом / Видео "ВЕХА":

Из-за снегопада на дорогах большое количество ДТП

Об аварии в Богодуховском районе Харьковщины сообщил "Х**вый Харьков". На обочине во время снегопада – две изрядно разбитых легковушки. Неизвестно пока, есть ли пострадавшие. На место прибыл патруль полиции. Эту самую аварию проиллюстрировали видео и в телеграм-канале "Харьков 1654."

Водители говорят, что в районе села Покотиловка, что в Харьковском районе, трасса просто усеяна авариями. Большинство из машин, попавших в ДТП, просто вылетели в кювет из-за гололеда.

Смотрите видео аварии в Богодуховском районе / видео с телеграм-каналов:

Главное о непогоде 19 декабря в Украине: