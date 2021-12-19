Результатами непогоды активно делятся в соцсетях. На видео видно, что видимость на дорогах очень плохая.
А что будет дальше Украину накроет мокрым снегом и дождем: прогноз погоды на 20 декабря
На дорогах Харьковщины – мощные метели
Телеграм-канал "ВЕХА" пишет, что за областным центром на дорогах – настоящие метели. Мгновенно дорожное полотно укрывает снегом.
Смотрите видео со снегопадом / Видео "ВЕХА":
Из-за снегопада на дорогах большое количество ДТП
Об аварии в Богодуховском районе Харьковщины сообщил "Х**вый Харьков". На обочине во время снегопада – две изрядно разбитых легковушки. Неизвестно пока, есть ли пострадавшие. На место прибыл патруль полиции. Эту самую аварию проиллюстрировали видео и в телеграм-канале "Харьков 1654."
Водители говорят, что в районе села Покотиловка, что в Харьковском районе, трасса просто усеяна авариями. Большинство из машин, попавших в ДТП, просто вылетели в кювет из-за гололеда.
Смотрите видео аварии в Богодуховском районе / видео с телеграм-каналов:
Главное о непогоде 19 декабря в Украине:
- 19 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение.
- В большинстве областей Украины – гололедица, штормовой ветер и метель.
- Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду.
- В Карпатах скорость ветра – 25 – 30 метров в секунду.
- Согласно прогнозу синоптиков, именно 19 декабря в Украине – противостояние циклона и антициклона.