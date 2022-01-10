Будинок-привид скандального забудовника Войцеховського опалюють дровами: красномовні фото

У Шевченківському районі Києва 16-поверховий житловий комплекс "Кузьмінський-2" почали опалювати дровами. Відповідні фото з'явилися у мережі 10 січня.

На такий радикальний крок жителі будинку пішли свідомо, адже в будинку немає жодних комунікацій. Відтак, люди збудували собі твердопаливну котельню.

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Жителі будинку самі спорудили твердопаливну котельню / Фото телеканалу "Київ"

Курс виживання

Усі інвестори житла у сумнозвісному комплексі вже багато років змушені буквально виживати в ньому. Адже все, чим їх "потішив" забудовник, – це тимчасове енергопостачання, яке спершу було призначене лише для живлення будівельного майданчика. Через це власники квартир змушені платити за світло набагато більше, ніж звичайні споживачі.

На додачу до всього в будинку немає газу і водопостачання. За інформацією телеканалу "Київ", цю проблему людям теж довелося вирішувати самотужки – вони нібито пробурили свердловину, аби забезпечити себе хоч якоюсь водою.



У сумнозвісному будинку Войцеховського досі немає ніяких комунікацій / Фото з телеграм-каналу "Столиця"



Зараз "Кузьмінський-2" називають найвідлюднішим місцем Києва / Фото з телеграм-каналу "Столиця"

Чим відомий "Кузьмінський-2" Цей житловий комплекс входив до орбіти впливу скандального Анатолія Войцеховського. Його звинувачували в аферах, котрі позбавили тисячі киян нормального житла, за яке вже заплатили. Зрештою "Кузьмінський-2" також не ввели в експлуатацію через численні порушення забудовника. З цієї ж причини будинок не підключили до комунікацій. Зараз він має погану славу найвідлюднішого у столиці. До того ж, комплекс звели просто серед яру.

Тексти публікацій телеграм-каналів "Столиця", телеканалу "Київ":

У Києві 16-поверхівку почали опалювати дровами. Твердопаливну котельню встановили у житловому комлексі "Кузьмінський-2". До цього будинку не підведено жодних комунікацій, хоч у ньому і живуть люди.

"Єдине, що є, – це електричні кабелі, які йшли на будівельний майданчик. А, отже, жителі платять за світло у кілька разів більше, ніж решта киян. Але є і плюс – від цін на газ та опалення мешканці будинку не залежать. Для них наразі важливим показником є ​​вартість дров", – написав журналіст про проблемну новобудову.

Довідка: будинок належить до тих, які були в орбіті забудовника-афериста Анатолія Войцеховського.

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У Києві жителі новобудови опалюють будинок дровами. Житловий комплекс "Кузьмінський-2" розташований у Шевченківському районі. За словами екскурсовода Кирила Степанця, до будинку не підведено жодних комунікацій, крім електрики.

Причина: будинок так і не здали в експлуатацію через порушення компанії-забудовника. Тому багатоповерхівку не підключили до комунікацій.

У коментарях писали, що це – найвідлюдніше місце у Києві, ще й у яру, і припустили, що мешканці будинку беруть воду зі свердловини, яку самі обладнали.