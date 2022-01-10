На такой радикальный шаг жители дома пошли сознательно, ведь в доме нет никаких коммуникаций. Следовательно, люди построили себе твердотопливную котельную.

Важно Семья предпринимателя из 90-х вырубила деревья на Печерске ради возведения "свечи", – СМИ

Жители дома сами построили твердотопливную котельную / Фото телеканала "Киев"

Курс выживания

Все инвесторы жилья в печально известном комплексе уже много лет вынуждены буквально выживать в нем. Ведь все, чем их "порадовал" застройщик, – это временное энергоснабжение, которое сначала было предназначено только для питания строительной площадки. Поэтому владельцы квартир вынуждены платить за свет гораздо больше, чем обычные потребители.

Вдобавок ко всему, в доме нет газа и водоснабжения. По информации телеканала "Киев", эту проблему людям тоже пришлось решать своими силами – они якобы пробурили скважину, чтобы обеспечить себя хоть какой-то водой.



В печально известном доме Войцеховского до сих пор нет никаких коммуникаций / Фото из телеграм-канала "Столица"

Сейчас "Кузьминский-2" называют самым безлюдным местом Киева / Фото из телеграм-канала "Столица"

Чем известен "Кузьминский-2" Этот жилой комплекс входил в сферу влияния скандального Анатолия Войцеховского. Его обвиняли в аферах, лишивших тысячи киевлян нормального жилья, за которое они уже заплатили. В конце концов, "Кузьминский-2" также не ввели в эксплуатацию из-за многочисленных нарушений застройщика. По этой же причине дом не был подключен к коммуникациям. Сейчас у него плохая слава самого безлюдного в столице. К тому же, комплекс построили прямо среди оврага.

Тексты публикаций телеграм-канала "Столица", телеканала "Киев":

В Киеве 16-этажку начали отапливать дровами. Твердотопливную котельную установили в жилом комплексе "Кузьминский-2". К этому дому не подведено никаких коммуникаций, хотя в нем живут люди.

"Единственное, что есть – это электрические кабели, которые шли на строительную площадку. А значит, жители платят за свет в несколько раз больше, чем остальные киевляне. Но есть и плюс – от цен на газ и отопление жильцы дома не зависят. Для них важным показателем является стоимость дров», – написал журналист о проблемной новостройке.

Справка: дом принадлежит к сфере застройщика-афериста Анатолия Войцеховского.

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В Киеве жители новостройки отапливают дом дровами. Жилой комплекс "Кузьминский-2" расположен в Шевченковском районе. По словам экскурсовода Кирилла Степанца, к дому не подведено никаких коммуникаций, кроме электричества.

Причина: дом так и не сдали в эксплуатацию из-за нарушений компании-застройщика. Потому многоэтажку не подключили к коммуникациям.

В комментариях писали, что это – самое безлюдное место в Киеве, еще и в овраге, и предположили, что жильцы дома берут воду из скважины, которую сами оборудовали.