По предварительной информации, застройщиком выступит компания "Лота-МНО". Комплекс расположат на участке 1,15 гектара, который оценили в 83 миллиона гривен.
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Как будет выглядеть элитный комплекс
Разрешение на строительство этой "свечи" еще в 2019 году выдала ныне ликвидированная Государственная архитектурно-строительная инспекция. Планируется, что комплекс будет состоять из жилого дома, подземного паркинга и социально-бытовых объектов.
Дизайн-проект разрабатывало бюро А24D. Высотку решили строить на склоне между Дворцом спорта, стадионом "Олимпийский" и отелем "Русь". Подрядчиком указана фирма "Девижн констракшн", которая контролируется россиянином Дмитрием Буряком.
Так будет выглядеть новый комплекс на Госпитальной / Фото бюро А24D
Комплекс разместят в самом центре столицы / Фото бюро А24D
На Черепановой горе началась вырубка деревьев под строительство / Фото из Фейсбука Кирилла Степанца
Свидетели утверждают, что вырубку деревьев охраняли "титушки" / Фото из фейсбука Кирилла Степанца
Участок, отведенный под строительство комплекса, оценили в 83 миллиона гривен / Фото из фейсбука Кирилла Степанца
Российский след и шлейф из 90-х
Владелицей компании-застройщика якобы является Наталья Мироненко – вдова Григория (Гари) Габовича.
В свое время этот предприниматель был бизнес-партнером Семена Юфы – владельца потребительского общества "Меркурий", которое считалось аналогом финансовой пирамиды МММ.
Кроме того, Габович известен как соучредитель киевского вещевого рынка "Патент", который в 90-х годах имел статус главного базара Украины.
Сейчас в собственности семьи Габовичей – более 14 тысяч квадратных метров торговой недвижимости на Крещатике, 14 и интернет-провайдер Lucky.Net.
После смерти Габовича-старшего (его не стало в 2018 году) бизнесом распоряжаются двое сыновей – Илья и Артур. Среди их известных проектов с недвижимостью – коттеджный городок "Рославичи" в пригороде столицы.