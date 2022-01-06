По предварительной информации, застройщиком выступит компания "Лота-МНО". Комплекс расположат на участке 1,15 гектара, который оценили в 83 миллиона гривен.

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Как будет выглядеть элитный комплекс

Разрешение на строительство этой "свечи" еще в 2019 году выдала ныне ликвидированная Государственная архитектурно-строительная инспекция. Планируется, что комплекс будет состоять из жилого дома, подземного паркинга и социально-бытовых объектов.

Дизайн-проект разрабатывало бюро А24D. Высотку решили строить на склоне между Дворцом спорта, стадионом "Олимпийский" и отелем "Русь". Подрядчиком указана фирма "Девижн констракшн", которая контролируется россиянином Дмитрием Буряком.



Так будет выглядеть новый комплекс на Госпитальной / Фото бюро А24D



Комплекс разместят в самом центре столицы / Фото бюро А24D

Важно! Свидетели утверждают, что на Черепановой горе уже началась рубка деревьев. Место будущего строительства во время этих работ якобы охраняли "титушки".



На Черепановой горе началась вырубка деревьев под строительство / Фото из Фейсбука Кирилла Степанца



Свидетели утверждают, что вырубку деревьев охраняли "титушки" / Фото из фейсбука Кирилла Степанца



Участок, отведенный под строительство комплекса, оценили в 83 миллиона гривен / Фото из фейсбука Кирилла Степанца

Российский след и шлейф из 90-х

Владелицей компании-застройщика якобы является Наталья Мироненко – вдова Григория (Гари) Габовича.

В свое время этот предприниматель был бизнес-партнером Семена Юфы – владельца потребительского общества "Меркурий", которое считалось аналогом финансовой пирамиды МММ.

Кроме того, Габович известен как соучредитель киевского вещевого рынка "Патент", который в 90-х годах имел статус главного базара Украины.

Сейчас в собственности семьи Габовичей – более 14 тысяч квадратных метров торговой недвижимости на Крещатике, 14 и интернет-провайдер Lucky.Net.

После смерти Габовича-старшего (его не стало в 2018 году) бизнесом распоряжаются двое сыновей – Илья и Артур. Среди их известных проектов с недвижимостью – коттеджный городок "Рославичи" в пригороде столицы.