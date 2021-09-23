Большинство сомнительных разрешений на застройки касаются именно Киева. Кроме того, некоторые жилые комплексы будут возводиться с явными нарушениями.

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Городок на территории НАУ

Вопреки генеральному плану города, на территории Национального авиационного университета (улица Любомира Гузара, 1) возведут комплекс на 1 659 квартир. Кроме того, запланирован подземный паркинг и спортивный комплекс.

Для этих нужд отведут 38,23 гектара земли государственной собственности, которой постоянно пользуется НАУ. Разрешение на этот комплекс было выдано 14 сентября. Генподрядчик – компания "Атмосфера Инжиниринг систем", связанная с окружением министра инфраструктуры Александра Кубракова.



Под жилой комплекс на территории НАУ выделили более 38 гектаров / Фото "Наших денег"

"Свечи" на Леси Украинки

По указанному адресу в Печерском районе столицы построят четыре 34-этажки на 289 квартир, которые сейчас позиционируют как "многофункциональный комплекс". Разрешение на проведение работ ГАСИ выдала 7 сентября.

Как и в истории с застройкой на территории НАУ, участки на Леси Украинки, согласно Генплану города, не предусматривают там возведение жилых домов. К тому же, в этом комплексе плотность жителей будет превышенной в 2,5 раза. Еще один минус указанной застройки – тот факт, что участок попадает в границы исторического центра Киева.

Показательно, что за застройщиком ПАО "Позняки-Жил-Буд" стоит мать Артура Мхитаряна, сына бывшего нардепа от Партии регионов Нвера Мхитаряна.



На Печерске появятся новые дома-"свечи" / Фото "Наших денег"

Жилой отель от команды Комарницкого

Согласно разрешению от 10 сентября, на улице Генерала Шаповала, 1 – 3 на Соломенке должен предстать 21-этажный апарт-отель. Впрочем, на самом деле речь идет о жилом многоквартирном доме. Хитрость с названием придумали, чтобы обойти условия Генплана. Ведь там указано, что эта территория коммунально-складская.

Застройщиками этого комплекса выступают фирмы "Смарт-Девелопмент"и " Горстройальянс". Их контролирует сын бывшего мэра Киева, а ныне депутата Киевсовета Александра Омельченко и соратника скандального "смотрящего над Киевом" Дениса Комарницкого – Максим Половко.



ДАБИ согласовала строительство многоэтажки, замаскированной под гостиницу / Фото "Наших денег"

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Многоэтажка на Печерске

Также ГАСИ разрешила 10 сентября строить 26-этажку на улице Анри Барбюса в Печерском районе. Инспекция проигнорировала то, что в этом районе разрешено только среднеэтажную застройку, а также пренебрегла строительными нормами для центрального исторического ареала и центральной планировочной зоны столицы. Максимальная высота зданий там не должна превышать девяти этажей.

Этот комплекс будет называться ЖК "Стиль" и будет строить его компания "Интергал-Буд" экс-нардепа Владимира Зубика.



ГАСИ проигнорировала высотные ограничения на застройку центра Киева / Фото "Наших денег"

"Двухэтажка" из 15 этажей на "Ипподроме"

Это здание возведут на проспекте Академика Глушкова, 5, прямо возле станции метро "Ипподром". Разрешение ГАСИ от 26 августа выдано на двухэтажный многофункциональный комплекс.

Однако, там каким-то образом поместятся конгресс-холл, пресс-центр, медиацентр и паркинг. Заказчиками строительства являются ООО " Укрсоцбудинвест "и ЧП "Альтернатива Плюс" с орбиты влияния бизнесмена Вагифа Алиева.

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Возле метро "Ипподром" также построят высотку / Фото "Наших денег"

"Улей" на 32 этажа на Жилянской

Несмотря на превышение показателей плотности застройки, ГАСИ 26 августа выдала разрешение на возведение очередного 32-этажного "многофункционального" комплекса на Жилянской, который на самом деле будет жилым домом. В этой части города высотность застройки также не может превышать девяти этажей.

Заказчиком строительства этого комплекса является ООО "Будресурс" – компания тестя бывшего главы ГФС Романа Насирова, Александра Глимбовского.



Несмотря на плотность застройки, ГАСИ позволила тестю Насирова возвести новый дом на Жилянской / Фото "Наших денег"

Дом российского олигарха Фукса

Среди прочего, 20 августа ГАСИ одобрила строительство 32-этажного дома ЖК OASIS с нарушением высотных норм компанией, которая принадлежит российскому олигарху Павлу Фуксу. Он, кстати, находится под санкциями СНБО.

Комплекс появится на улице Электриков, 28 – в самом центре столицы, а именно в Подольском районе. А там максимальная высота зданий должна быть 6 – 7 этажей. К этой скандальной застройке также причастны нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар и председатель правления ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.



Подсанкционный олигарх Павел Фукс построит комплекс на Подоле / Фото "Наших денег"

Еще одна "свеча" на Печерске с судебной волокитой

Очередной 26-этажный монстр в центре Киева построят на улице Евгения Коновальца, 30 в Печерском районе. "Зеленый свет" от ГАСИ он получил 11 августа. Показательно, что все запреты на застройку центра столицы не выше 27 метров застройщик снял через административный суд.

Заказчиками объекта является ООО "Будгруппроектинвест-7" и ООО "Житловисотбуд", связанные с бывшим главой столичного Госархстройконтроля Сергеем Кучером и сыном бывшего мера столицы Степаном Черновецким.



На Печерске построят жилой комплекс в обход судебных запретов / Фото "Наших денег"

Жилые офисы на "Шулявской"

Комплекс с офисами-жильем планируют возвести вблизи станции метро "Шулявская" (проспект Победы 52/2) на основании разрешения ГАСИ от 28 мая. Однако это разрешение противоречит исходным данным в разрешительной документации на реконструкцию объекта.

Ведь сначала планировали, что дом будет увеличен с 4 до 7 этажей, то есть с 3625 до 6275 квадратных метров. Впрочем, в разрешении ГАСИ цифра подпрыгнула вплоть до 31,5 тысячи квадратных метров (17 этажей).

Генподрядчиком строительства на указанном участке является ООО "Проджект Строй Инжиниринг", связанное с экс-нардепом Владимиром Зубиком.



Еще один комплекс появится на Шулявке, благодаря разрешению ГАСИ с нарушениями / Фото "Наших денег"

Горячие недели ГАСИ

За последние две недели своего существования ГАСИ выдала 431 разрешение на строительство. Зато за предыдущие восемь месяцев работы она одобрила 1 621 объект. Показательно, что перед закрытием орган, который обвиняют в коррупции работал даже ночью.