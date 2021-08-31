Мораторий продлится год с момента принятия решения. Поддержали проект запрета 99 депутатов Киевсовета.

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Кроме того, политики хотят расширить перечень объектов, на которые распространяется мораторий.

Киев будет защищать исторические здания XIX-XX веков

По словам депутата Ксении Семеновой, в перечень защищенных от реконструкций и ремонта зданий внесли 119 исторических объектов XIX – XX веков, которым может грозить уничтожение или повреждение. Все они могут быть внесены в список нововыявленных объектов культурного наследия.

При этом, к сожалению, в список не включили больше 60 объектов, предложенных общественной организацией "Карта реновации", а также уже частично разрушенные здания.

Кроме того, в Киевсовете отметили, что с 2018 года КГГА направила в Министерство культуры 35 представлений о занесении 1 542 памятников и нововыявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Однако только в апреле 2021 в Минкульте отреагировали на эти документы и внесли всего 73 объекта.

Ткаченко от моратория не в восторге

На принятие решения о запрете реконструкции и ремонта исторических объектов мгновенно отреагировал руководитель Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он обиделся на Кличко за то, что во время заседания не предоставили слово его заместителю, а также раскритиковал введение моратория в таком виде.

МКИП за мораторий, но с полным комплексом защиты исторического ареала, что пока не предусмотрено мораторием КГГА. Этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный. В частности, градостроительные условия и ограничения не отзываются. Что это будет означать для киевлян? Любой застройщик в судебном порядке может легко обойти мораторий,

– подчеркнул министр.