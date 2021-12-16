Будівлю КМДА підсвітили орнаментном Орьнек, який внесли до списку спадщини ЮНЕСКО

Під час 16-ї сесії комітет з охорони культурної спадщини внес до списку ЮНЕСКО український елемент Орьнек. Цей кримськотатарський орнамент став четвертим елементом української культури, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Аби відзначити цю подію, у КМДА вирішили підсвітити будівлю та провести презентацію інсталяції орнаменту Орьнек для жителів столиці. Організаторами цього заходу виступили представники МЗС, Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, а також Асоціація міст України.

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У мерії зазначили, що провели захід у рамках меморандуму про співробітництво між Національною комісією України у справах ЮНЕСКО та Асоціацією міст України.

Що відомо про Орьнек



КМДА підсвітили кримськотатарським орнаментом / Фото КМДА

Кримськотатарський орнамент та знання про нього внесли до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО 16 грудня.

Орьнек є четвертим елементом української культури, який внесли до списку ЮНЕСКО.

Окрім цього орнаменту у переліку є Петриківський розпис, традиція Косівської мальованої кераміки, а також козацькі пісні Дніпропетровщини.

Орьнек складається з багатьох символів, кожен з яких має унікальне значення.

Використовують Орьнек у гончарстві, гравюрі, ювелірній справі, різьбі по дереву, склу, вишивці, ткацтві, настінному розпису та інших галузях.

Близько 35 символів використовують як захисні обереги.



Кожен з символів орнаменту несе унікальне значення / Фото КМДА

Загальні значення композицій та орнаментів Орьнека – побажання злагоди та примирення в родині, продовження роду, поваги до життєвого досвіду та мудрості старшого покоління.

Україна – член комітету ЮНЕСКО з культури під час війни

Наприкінці листопада Україну обрали членом комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту. Рішення прийняли на 9-му засіданні держав-учасниць Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року.

Членство нашої держави у комітеті, за словами Олександра Ткаченка, є важливим в умовах війни з Росією та спробами Кремля привласнити нашу культурну спадщину.